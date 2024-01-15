Остіна виписали з лікарні: що кажуть медики про стан здоров'я глави Пентагона

У Пентагоні повідомили радісну новину стосовно стану здоров'я міністра оборони США. Очільника міністерства Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня.

Це сталося після двох тижнів лікування ускладнень зі станом здоров'я глави Пентагону. Вони виникли після операції через рак простати, який виявили в Остіна.

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Представники Пентагону наголосили, що міністр оборони США продовжує одужання і, за порадою лікарів, деякий час буде виконувати свої обов'язки віддалено, перш ніж повернеться до міністерства. У Міноборони запевнили, що Остін має повний доступ до необхідних захищених засобів зв'язку.

Лікарі американського міністра Джон Меддокс та Грегорі Чесната. також наголосили, що стан глави Пентагону значно покращився за час його перебування в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Він пройшов низку медичних тестів та обстежень, а також отримав нехірургічну допомогу, зокрема для усунення деяких тривалих болів у ногах. Його виписали додому з плановим курсом фізичної терапії та регулярним наглядом,

– мовиться у заяві лікарів

У міністерстві також сказали, що рак передміхурової залози в Остіна вилікували на ранній стадії, а прогнози щодо видужання – чудові. Водночас подальших процедур щодо лікування раку в глави Пентагону не передбачають.

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