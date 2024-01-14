Остін досі перебуває у лікарні, а Байден вважає помилкою, що той не повідомив про свій стан

Ллойд Остін – глава Пентагону – станом на 14 січня досі перебуває у лікарні. Дату його виписки наразі не повідомляють.

Наразі Остін продовжує стежити за усіма операціями міноборони США. Очільник Пентагону перебуває на контакті на зв'язку зі своїми старшими співробітниками, а також – має повний доступ до необхідних засобів захищеного зв'язку.

Зверніть увагу Глава Пентагону віддавав накази під час атаки на Ємен з лікарні, – CNN

Ще у грудні 2023 року в Остіна діагностували рак. Очільнику Пентагону зробили операцію. Вона пройшла успішно, і вже наступного дня Остін повернувся додому. Однак вже на початку січня очільник Пентагону відчув себе зле. Його повторно госпіталізували – причиною стала інфекція.

Медики дають оптимістичні прогнози. Рак виявили на ранній стадії, й наразі очільник Пентагону має всі шанси повністю відновитися. Остін наголосив, що з нетерпінням чекає свого повернення на роботу.

Я дуже радий, що йду на поправку і з нетерпінням чекаю скорого повернення до Пентагону,

– заявив Остін.

Як Байден відреагував на те, що Остін приховав госпіталізацію

Декілька днів Остін приховував госпіталізацію, і це викликало дуже неоднозначну реакцію. Зокрема, Джо Байден відповів на запитання, чи вважає він вчинок очільника Пентагона помилкою. На це президент США відповів лаконічно й чітко: "так". Водночас, коли Байдена запитали, чи він досі довіряє Остіну, лідер Штатів відповів також "так".