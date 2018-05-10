"Льодограй": гучний успіх Богуславських фігуристів

5 травня 2018 року відбувся другий відкритий турнір м. Богуслав з фігурного катання на ковзанах.

Дійство відбулось на території Універсального навчально-тренувального центру "Льодограй", що є соціальним проектом лотерейного оператора "М.С.Л.".

Організатором змагань виступив УНТЦ "Льодограй" за підтримки спонсора ТМ "Добра Ферма". Участь у турнірі взяли 135 юних спортсменів з усієї України, які представляли такі міста як: Богуслав, Київ, Миколаїв, Кривий Ріг, Харків, Херсон та Біла Церква.

Честь міста Богуслав на змаганнях захищали 30 спортсменів, які продемонстрували вражаючі результати, адже 25 з них посіли призові місця та вибороли медалі, сертифікати та корисні призи від спонсора. Так, 11 богуславчан посіли перші місця, 9 – другі сходинки та 5 з них завоювали "бронзу". Серед призерів:

1. Ярослав Гриб – 1 місце в категорії Boys Beginners Elements (2010)

2. Артур Ангелов – 1 місце в категорії Boys Beginners Elements (2012)

3. Надія Момотенко – 1 місце в категорії Girls Beginners (2008-2009)

4. Антон Іващенко – 1 місце в категорії Boys Beginners (2010)

5. Софія Семесько – 1 місце в категорії Girls Beginners (2010)

6. Маргарита Хоменко – 1 місце в категорії Girls Beginners (2011)

7. Софія Сліпченко – 1 місце в категорії Girls Intermediate (2011)

8. Станіслав Попович – 1 місце в категорії Boys Intermediate (2011)

9. Дарія Морозенко – 1 місце в категорії Girls Intermediate (2012-2013)

10. Юліана Вільгань – 1 місце в категорії Ladies B (2007-2008)

11. Мілана Сіра – 1 місце в категорії Ladies B (2009-2010)

12. Анастасія Коваленко – 2 місце в категорії Girls Beginners Elements (2012-2013)

13. Яна Гриб – 2 місце в категорії Girls Beginners (2008-2009)

14. Владислав Владимиров – 2 місце в категорії Boys Beginners (2010)

15. Анжеліка Ковальова – 2 місце в категорії Girls Beginners (2010)

16. Ксенія Поночовна – 2 місце в категорії Girls Beginners (2011)

17. Артем Лісовий – 2 місце в категорії Boys Beginners (2011-2012)

18. Анна Безкровна – 2 місце в категорії Girls Beginners (2012-2013)

19. Маргарита Винниченко – 2 місце в категорії Girls Bronze (2006-2007)

20. Анна Запорізька – 2 місце в категорії Ladies B (2007-2008)

21. Дарія Гаврюшенко – 3 місце в категорії Girls Beginners (2008-2009)

22. Соломія Федоренко – 3 місце в категорії Girls Beginners (2010)

23. Юлія Коваленко – 3 місце в категорії Girls Beginners (2011)

24. Софія Безкровна – 3 місце в категорії Girls Intermediate (2008)

25. Тетяна Стрілецька – 3 місце в категорії Girls Bronze (2006-2007)

Уперше змагання з фігурного катання, організовані УНТЦ "Льодограй", відбулися у квітні 2017 року та боролися в них за призові місця 14 спортсменів. Цього року до Богуслава завітало вже 135 юних фігуристів.

Досягнення керівництва та колективу навчального центру "Льодограй" з популяризації хокею, фігурного катання та здорового способу життя серед молоді визнають, зокрема, у Національному Олімпійському комітеті України. Так, директор УНТЦ "Льодограй" Ігор Штефан, головний тренер школи фігурного катання Олена Амосова та тренери з фігурного катання Андрій Савченко та Олександр Амосов у 2017 році увійшли до складу НОК Київської області.

НОК також уважно пильнує за досягненнями підопічних богуславського льодового палацу. Так, Мілану Сіру, вихованку "Льодограй" та чемпіонку Київської області з фігурного катання на ковзанах, було відзначено, як "Олімпійську Надію Київщини" наприкінці минулого року. Нагороду фігуристці особисто вручали голова Київської обласної державної адміністрації разом з президентом Національного Олімпійського комітету України Сергієм Бубкою.

Універсальний навчально-тренувальний центр "Льодограй" було збудовано у 2014 році на кошти оператора державних лотерей "М.С.Л.", який взяв на себе зобов’язання фінансово підтримувати комплекс упродовж 10 років. Загальний обсяг інвестицій склав майже 3 000 000 доларів США.

Починаючи з 2014 року, призерами регіональних, національних і міжнародних змагань стали понад 130 вихованців УНТЦ "Льодограй".