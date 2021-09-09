Логіка по-путінськи: у Росії знайшли "плюси" в глобальному потеплінні

Росії вигідне глобальне потепління – таку парадоксальну думку висловив спецпредставник Путіна з питань клімату Руслан Ельдегеріев. Він вважає, що при підвищенні середньосвітової температури можливі будуть значні зміни у сільському господарстві.

Так Ельдегеріев розповів, що у північних широтах можна буде вирощувати ті сільськогосподарські культури, які раніше тут не могли рости.

​До теми Кількість стихійних лих у світі значно збільшилась: вчені назвали причину

Спецпредставник Путіна таки знайшов і недоліки у змінах клімату

Щоправда, на цих територіях поки немає необхідної інфраструктури – ані доріг та портів, щоб вивозити готову продукцію.

Спецпредставник Путіна згодом таки зауважив, що й "мінусів" у глобальному потеплінні вистачає. Мовиться, зокрема, про деградацію ґрунтів.

Генсек ООН закликав людство не воювати з природою

Зазначимо, раніше вчені наголосили, що глобальне потепління може перетворити майбутнє існування людства на кадри з постапокаліптичних фільмів. Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав людство не воювати з природою. На думку Гутерреша, всі країни знають про проблеми і володіють інструментами їх вирішення.

​Актуально Перший у світі голод через зміни клімату може виникнути на Мадагаскарі