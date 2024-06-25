У Військово-морських силах розповіли, як змінилась логістика росіян у Криму

Росія фактично відновила роботу Керченської поромної переправи. Адже це основний логістичний інструмент для забезпечення ворожого угрупування у Криму. Також через тимчасово окупований півострів загарбники постачають ресурси для ведення бойових дій на Півдні України.

Тому попри все окупанти були змушені відновити роботу поромної переправи. Про це 24 Каналу повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Роботу поромної переправи фактично відновлено. Тому що вона залишається основним логістичним інструментом для забезпечення як угрупування у Криму, так само через півострів вони постачають необхідні розхідні матеріали, наприклад, людей, паливо, боєприпаси для ведення бойових дій на Півдні України", – пояснив він.

Пором залишається основним елементом

Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни зменшили до мінімуму навантаження на Кримський міст щодо військової логістики. Зокрема, броньованої техніки. Це ворог перекидає через поромну переправу.

Що стосується залізниці, яку вони там намагаються до кінця цього року побудувати прямим сполученням Ростова-на-Дону до нашого Джанкоя, то цей проєкт ще не завершений. Тому пором залишається основним елементом,

– підкреслив речник.