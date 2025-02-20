Функціонує повноцінно: Андрющенко сказав, яку нову залізницю збудували росіяни

Залізниця Росії з Ростова-на-Дону добудована. Вона почала повноцінно функціонувати в напрямку Донецької області.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. Він додав, що потяги курсують до Донецька, а також прямують через Оленівку та Іловайськ.

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"Тобто вона працює не просто повноцінно, а навіть більше, ніж ми очікували, і має повне сполучення з Ростовом-на-Дону", – сказав Петро Андрющенко.

Що росіяни перевозять потягом

Він також зазначив, що значна кількість вагонів рухається у бік Маріуполя. Потяг, що курсував 20 лютого, складався з 88 вагонів. Він перевозив вугілля до порту, де воно мало бути розвантажене.

Навігація в Маріупольському порту ще не відновлена, оскільки море замерзло. Але рано чи пізно вона розпочнеться. Залізниця наразі з'єднує Маріуполь і Волноваху. Вона забезпечує сполучення Ростова-на-Дону з усіма окупованими територіями, включаючи Маріуполь та Донецьк,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що росіяни вже транспортують із Ростова-на-Дону паливо, яке вони накопичували, залізницею до Маріупольського порту. Там воно зберігається, а також транспортується і до Донецька.

"Це найближчий, найшвидший і найбезпечніший шлях доставки палива для потреб фронту Росії. Це набагато безпечніше, ніж дорога, адже складніше уразити. Ну, і кількість перевезень не співставна", – зазначив Андрющенко.

Суттєва економія часу

Він пояснив, раніше росіяни перевозили паливо з Ростова-на-Дону автотранспортом на відстань 300 км. Тепер один залізничний состав замінює місяць таких автомобільних перевезень.

Ми плекали надію, що ці два мости будуть зруйновані. Були певні передумови, а також спроби та успішні удари по логістиці, зокрема в Бердянському та Очаківському районах Запорізької області,

– сказав Андрющенко.

Він підсумував, що сподівається на ураження логістики росіян, які унеможливлять залізничний рух. Адже ця залізниця значно допомагає окупантам та сприяє їхньому просуванню на лінії фронту.