Лома, тримайся подалі від Майкі: відомий тренер попередив Ломаченка

Американський тренер Роберт Гарсія, коментуючи недавній поєдинок Василя Ломаченка та Хосе Педраси, висловив свою думку щодо потенційних суперників українця.

"Після бою (Ломаченко-Педраса, – ред.) у людей різна думка. Деякі говорили, що він талановитий і знищить Майкі (Мігеля Гарсію, – ред.), але після суботнього бою всі змінили свою думку. Я чув лише декількох людей, які говорять, що Ломаченко переможе Майкі. Інші кажуть, що йому варто триматися від Майкі подалі, і я це чую від всіх. Я також це бачу. Потрібно бути реалістом. Так, він дуже талановитий, але Майкі дуже сильний", – заявив Роберт Гарсія в бесіді з новинним порталом EsNews.

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Також фахівець запевнив, що Мігель Гарсія точно не буде наступним суперником Ломаченка.

"Лома, тримайся подалі від Майкі. Якщо він захоче, то може піднятися в 63,5 кг і побитися з Хосе Раміресом. Також я думаю, що у Ломаченко будуть проблеми з Теофімо Лопесом", – резюмував Гарсія.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі у двох версіях – WBA і WBO.

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