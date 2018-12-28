Ломаченка визнали найкращим боксером року
Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко отримав чергову престижну нагороду.
Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу найкращих боксерів року порталу Boxing Talk. Про це свідчать дані на сайті авторів списку.
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На другому місці рейтингу Теренс Кроуфорд, на третьому – ще один український боксер Олександр Усик.
Нагадаємо, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в декілька номінацій авторитетного журналу The Ring.
Джерело: 24 Канал
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