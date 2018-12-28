Ломаченка визнали найкращим боксером року

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко отримав чергову престижну нагороду.

Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу найкращих боксерів року порталу Boxing Talk. Про це свідчать дані на сайті авторів списку.

Читайте також: Нокаути Усика та Гвоздика потрапили у топ-10 у 2018 році: відео

На другому місці рейтингу Теренс Кроуфорд, на третьому – ще один український боксер Олександр Усик.

Нагадаємо, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в декілька номінацій авторитетного журналу The Ring.