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Ломаченко – Лінарес: відео найкращих моментів бою

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Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Лінарес 12 травня 2018 року
Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Лінарес 12 травня 2018 року

Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса у поєдинку за звання чемпіона світу за версію WBA у легкій вазі.

Ломаченко переміг Лінареса технічним нокаутом у 10 раунді.

Читайте також: Ломаченко переміг Лінареса і став чемпіоном WBA у легкій вазі 

Варто додати, що Ломаченко, як претендент, перший вийшов у ринг. За ним вийшов і на той момент ще володар поясу WBA у легкій вазі Хорхе Лінарес.

У шостому раунді Ломаченко побував у нокдауні (вперше за професійну кар'єру). А в 10-у раунді українець завдав точного удару по Лінаресу, після чого венесуелець не зумів продовжити бій.

Читайте також: Відео бою Ломаченко – Лінарес 

Відео найкращих моментів боксу Ломаченко – Лінарес

До слова, Ломаченко встановив новий рекорд, ставши чемпіоном у трьох вагових категоріях за 12 поєдинків.

Читайте також: Коли буде наступний бій Ломаченка: відома дата

Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Лінарес
Джерело: 24 Канал
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