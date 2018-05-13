Ломаченко – Лінарес: відео найкращих моментів бою

Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса у поєдинку за звання чемпіона світу за версію WBA у легкій вазі.

Ломаченко переміг Лінареса технічним нокаутом у 10 раунді.

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Варто додати, що Ломаченко, як претендент, перший вийшов у ринг. За ним вийшов і на той момент ще володар поясу WBA у легкій вазі Хорхе Лінарес.

У шостому раунді Ломаченко побував у нокдауні (вперше за професійну кар'єру). А в 10-у раунді українець завдав точного удару по Лінаресу, після чого венесуелець не зумів продовжити бій.

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Відео найкращих моментів боксу Ломаченко – Лінарес

До слова, Ломаченко встановив новий рекорд, ставши чемпіоном у трьох вагових категоріях за 12 поєдинків.

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