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      Ломаченко готується до бою вуличною грою: фото

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      Український боксер Василь Ломаченко продовжує готуватися до бою проти Хосе Педраси, в якому на кону стоятимуть пояси WBA і WBO.

      Василь у своєму Instagram виклав фото з тренування. Ломаченко жонглював в'язаним м'ячем, який у народі називають сокс.

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      #LOMA

      Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

       

      Нагадаємо, що Ломаченко проведе бій проти Хосе Педраси 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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