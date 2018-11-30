Ломаченко готується до бою вуличною грою: фото
Український боксер Василь Ломаченко продовжує готуватися до бою проти Хосе Педраси, в якому на кону стоятимуть пояси WBA і WBO.
Василь у своєму Instagram виклав фото з тренування. Ломаченко жонглював в'язаним м'ячем, який у народі називають сокс.
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Нагадаємо, що Ломаченко проведе бій проти Хосе Педраси 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.
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Джерело: 24 Канал
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