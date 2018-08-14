21:03
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ломаченко і Пак'яо можуть провести бій: подробиці

85 Читать новость на русском
Бій Ломаченко – Пак'яо пройде у проміжній вазі
Бій Ломаченко – Пак'яо пройде у проміжній вазі

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) і володар поясу WBA в напівсередній вазі Менні Пак'яо (60-7-2, 39 КО) можуть провести поєдинок в проміжній вазі.

Глава промоутерської організації Top Rank Боб Арум побував з візитом на Філіппінах, де зустрівся з колишнім підопічним Пак'яо. Про це повідомляє BoxingScene.

Читайте також: Ломаченко отримав титул суперчемпіона світу за версією WBA

Як стало відомо Аруму, до завершення кар'єри 39-річний філіппінець планує провести ще три бої – один в цьому році і ще два в наступному. Повернувшись в США, Арум дав зрозуміти, що крім іншого вони розмовляли і про можливий бій з Василем Ломаченком.

"Я думаю, йому це дуже цікаво. У нас буде проміжна вага. Пак'яо не хоче спускатися в легку вагу до Василя", – сказав Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко має намір повернутися в ринг у грудні. Суперником українського боксера стане переможець поєдинку Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) – Хосе Педрас (24-1, 12 КО).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Юрій Кривцов лідирував майже впродовж усієї гонки
 20 травня 2010 , 20:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Працівники ФФУ звинувачують Конькова у корупції
 2 березня 2014 , 18:01
Мессі організував 500 голів "Барселони"
 22 жовтня 2014 , 13:46
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук