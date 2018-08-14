Ломаченко і Пак'яо можуть провести бій: подробиці

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) і володар поясу WBA в напівсередній вазі Менні Пак'яо (60-7-2, 39 КО) можуть провести поєдинок в проміжній вазі.

Глава промоутерської організації Top Rank Боб Арум побував з візитом на Філіппінах, де зустрівся з колишнім підопічним Пак'яо. Про це повідомляє BoxingScene.

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Як стало відомо Аруму, до завершення кар'єри 39-річний філіппінець планує провести ще три бої – один в цьому році і ще два в наступному. Повернувшись в США, Арум дав зрозуміти, що крім іншого вони розмовляли і про можливий бій з Василем Ломаченком.

"Я думаю, йому це дуже цікаво. У нас буде проміжна вага. Пак'яо не хоче спускатися в легку вагу до Василя", – сказав Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко має намір повернутися в ринг у грудні. Суперником українського боксера стане переможець поєдинку Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) – Хосе Педрас (24-1, 12 КО).

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