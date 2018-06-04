Ломаченко назвав ім’я свого майбутнього суперника

Український боксер Василь Ломаченко (11-1, 9 КО), який нещодавно переніс операцію на плечі, поки не готовий вийти на ринг. Однак назвав ім’я суперника з яким готовий вийти в ринг.

Нагадаємо, Ломаченко переніс операцію на плечі та до кінця жовтня не зможе проводити тренування. Відтак на ринг боксер повернеться не раніше грудня 2018 року.

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Щодо можливого суперника, то Ломаченко прагне вийти проти мексиканця Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО), який є володарем поясу WBO у легкій вазі, а не Майкі Гарсія (37-0, 30 КО).

"Після такого періоду поза рингом було б нерозумно відразу ж провести поєдинок з Гарсією. Я хотів би бій проти когось на кшталт Бельтрана, з ним буде простіше, ніж з Майкі. Хоча я так само зацікавлений в бою з Гарсією. І цей поєдинок відбудеться, це всього лише питання часу", – заявив Ломаченко в коментарі Los Angeles Times.

Варто додати, що у випадку бою Ломаченка з Бельтраном це буде поєдинок за об'єднання поясів WBO i WBA в легкій вазі.