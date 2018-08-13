Ломаченко отримав титул суперчемпіона світу за версією WBA

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко отримав титул суперчемпіона світу. Відтак він тепер є обов’язковим претендентом на бій за чемпіонський титул WBA у вищій чи нижчій ваговій категоріях.

Нагадаємо, титул чемпіона у легкій вазі Ломаченко здобув у поєдинку проти Хорхе Лінареса, якого нокаутував у 10-му раунді. При цьому бій українець проводив з травмованим плечем, яке зараз лікує.

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Варто додати, що наступним суперником Ломаченка стане переможець поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO між Реєм Бельтраном та Хосе Педрасою. Якщо Ломаченко переможе у цьому поєдинку, вже у 2019 році він може битися з Майкі Гарсія за чотири чемпіонські пояси у легкій вазі, тим самим ставши абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі (так званий крузервейт, Cruiserweight) є українець Олександр Усик.

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