У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це буде об'єднавчий бій, а на кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBA і The Ring українця та титул чемпіона WBO, яким володіє Педраса.

Бій пройде на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Його в Україні покаже телеканал "Інтер". Початок програми "Великий бокс", в рамках якої відбудеться пряма трансляція з США – о 05:00.

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Онлайн-трансляція бою Ломаченко – Педраса відбудеться на сайті 24 Каналу. Початок трансляції – незадовго до початку самого поєдинку (після 05:00)