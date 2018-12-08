Ломаченко – Педраса: де дивитися онлайн боксерський поєдинок
У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це буде об'єднавчий бій, а на кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBA і The Ring українця та титул чемпіона WBO, яким володіє Педраса.
Бій пройде на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Його в Україні покаже телеканал "Інтер". Початок програми "Великий бокс", в рамках якої відбудеться пряма трансляція з США – о 05:00.
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Онлайн-трансляція бою Ломаченко – Педраса відбудеться на сайті 24 Каналу. Початок трансляції – незадовго до початку самого поєдинку (після 05:00)
Джерело: 24 Канал
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