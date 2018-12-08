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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ломаченко – Педраса: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

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      Ломаченко - Педраса: де дивитися онлайн
      Ломаченко – Педраса: де дивитися боксерський поєдинок

      У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це буде об'єднавчий бій, а на кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBA і The Ring українця та титул чемпіона WBO, яким володіє Педраса.

      Бій пройде на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Його в Україні покаже телеканал "Інтер". Початок програми "Великий бокс", в рамках якої відбудеться пряма трансляція з США – о 05:00.

      Читайте також: Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку

      Онлайн-трансляція бою Ломаченко – Педраса відбудеться на сайті 24 Каналу. Початок трансляції – незадовго до початку самого поєдинку (після 05:00)

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Педраса
      Джерело: 24 Канал
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