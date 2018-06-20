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Ломаченко планує вийти на ринг з Бельтраном

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Скріншот з відео

Український професійний боксер планує свій наступний бій 8 грудня. Він вийде на ринг разом із мексиканцем Раймундо Бельтраном.

Дана заява прозвучала від Василя в одному із своїх інтерв’ю на YouTube-каналі.

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Через травму плеча отриману в поєдинку з Лінаресом, відновлюватися спортсмен буде аж до жовтня. До цього часу йому не можна робити жодні боксерські вправи. Ломаченко зазначив, що не хотів би зустрічатися з Майкі Гарсією або з Істером одразу ж після тривалої перерви.

Я хочу об'єднувати титули, але з Бельтраном або кимось його рівня. Тому що відразу після травми боксувати з Гарсією або Істером я б не хотів. У мене не було таких тривалих перерв як зараз і я не знаю, як моє тіло буде вести себе на рингу. Тому я хотів би провести тестовий поєдинок для себе. З Бельтраном це було б для мене безпечніше і комфортніше,
– пояснив Ломаченко.

Нагадаємо, що професійний боксер нокаутом переміг Хорхе Лінареса у 10-му раунді і завоював титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA, не зважаючи на серйозну травму під час поєдинку.

Теги: Новини спорту Василь Ломаченко Бокс Ломаченко – Лінарес
Джерело: 24 Канал
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