Ломаченко розмаже Гарсію, – промоутер про імовірного суперника українця

Промоутер чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка Боб Арум переконує, що перед українцем немає жодних перешкод, відтак він є готовим битися з будь-ким, навіть з чемпіоном за версією WBC у легкій вазі американцем Майкі Гарсія.

Як передає ресурс Boxing Scene, так він прокоментував слова чемпіона за версією WBC у легкій вазі Майкі Гарсія.

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"Я не дозволю провести бій Ломаченко – Гарсія? Та про що він взагалі говорить? Наші двері є відкритими. Гарсія може просто прийти та почати розмову. Цей хлопець – божевільний, суперників викликає на бій абсолютно по-іншому. І, як я розумію, у нього вже призначено бій", – підкреслив менеджер.

Крім того, промоутер українського чемпіона зауважив, що його ображає використання імен інших боксерів у фразах: "Він не буде зі мною битися, тому що промоутер йому не дозволить".

"Маячня. Якщо він прийде та зробить не астрономічний запит, то ми зробимо бій. Ломаченко розмаже Гарсію. Він сказав, що Майкі є занадто повільним. Зараз Гарсія не погодиться. Але перед Ломаченко немає абсолютно ніяких перешкод в тому, щоб битися з Майкі", – додає Арум.

Водночас фахівець зауважив, що Ломаченко називає Гарсію тим боксером, з яким хотів би битися.

"Гарсія повинен зробити виклик, сказати, що він хоче битися з Ломаченком. Чи є у нас дата? Так є. Наступне питання – як багато він хоче? Починаються перемовини. Якщо ціна влаштовує, то все добре. Бій не організується зі швидкістю ракети", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що намагається знайти суперника Василю у другому напівлегкому дивізіоні, оскільки гідних опонентів вже не залишилося.