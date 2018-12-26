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      Ломаченко розповів про проблеми організації бою з Майкі Гарсія

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      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко

      Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко не приховує, що хоче битися з Майкі Гарсія. Останній є чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі. Відтак це міг бути об’єднавчий поєдинок за три чемпіонські титули. Однак є ряд перешкод в організації цього поєдинку.

      Головна причина – це те, що Майкі Гарсія перейшов у вищу вагову категорію. Свій наступний поєдинок він проведе проти Еррола Спенсера-молодшого у першій напівсередній вазі (63,5 кг). У той час як Ломаченко продовжує виступати у легкій вазі (61,2 кг).

      "Це складне питання. Тому що зараз це вже питання про вагову категорію. Майкі Гарсія пішов у наступну вагову категорію – 63,5 кілограми. І ніби каже: "хочете боксувати – піднімайтеся у 63,5". Підніматися мені у цю вагову категорію? У мене інша дорога, інші плани. Я зараз не готовий це робити. Тому цей бій поки відкладається", – заявив Ломаченко.

      Читайте також: Ломаченко розповів, коли його бій відбудеться в Україні

      При цьому українець хоче проведення бою проти Гарсії, адже той і надалі залишається володарем титулу WBC у легкій вазі.

      "Він не відмовився від титулу. Він володар чемпіонського поясу WBC. Давайте почекаємо бій з Еррлом Спенсером. Після цього буде відомо про його подальші дії", – зазначив Ломаченко.

      Та підніматися у вищу вагову категорію Ломаченко не хоче.

      "Якщо він відбудеться у легкій вазі – цікаво. Якщо він у 63,5 буде кликати – я прийду, але не сьогодні", – підсумував Ломаченко.

       

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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