Ломаченко в бою з Лінаресом виклався не на сто відсотків
Професійний боксер розповів у своєму інтерв'ю, як отримав травму в поєдинку з Хорхе Лінаресом.
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко не зміг скласти повну загальну картину про суперника.
Причиною стало травмоване плече під час бою, яке завадило боксеру використати всі його прийоми. У другому раунді спортсмен відчув певний дискомфорт у правій руці.
Я відчув, що щось відірвалося в районі плеча. В кінці раунду я вдарив ще один бічний і зрозумів, що так бити вже не можу. Після цього протягом бою я вже не міг користуватися боковим правим. (…) Я не можу дати оцінку Лінаресу після цього бою, тому що я розумію, що не на сто відсотків боксував, я не міг використати все, тому мені складно сказати,
– розповів Ломаченко в інтерв'ю для свого YouTube-каналу.
Після бою українець заявив, що Хорхе Лінарес дав йому хороший урок боксу, а на питання чи готовий він надати венесуельцю матч-реванш, Василь відповів ствердно.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко нокаутом переміг Хорхе Лінареса і завоював титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA. У цьому поєдинку українець побував у нокдауні.
Детельніше про це дивіться у інтерв'ю:
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