Ломаченко в бою з Лінаресом виклався не на сто відсотків

Професійний боксер розповів у своєму інтерв'ю, як отримав травму в поєдинку з Хорхе Лінаресом.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко не зміг скласти повну загальну картину про суперника.

Причиною стало травмоване плече під час бою, яке завадило боксеру використати всі його прийоми. У другому раунді спортсмен відчув певний дискомфорт у правій руці.

Я відчув, що щось відірвалося в районі плеча. В кінці раунду я вдарив ще один бічний і зрозумів, що так бити вже не можу. Після цього протягом бою я вже не міг користуватися боковим правим. (…) Я не можу дати оцінку Лінаресу після цього бою, тому що я розумію, що не на сто відсотків боксував, я не міг використати все, тому мені складно сказати,

– розповів Ломаченко в інтерв'ю для свого YouTube-каналу.

Після бою українець заявив, що Хорхе Лінарес дав йому хороший урок боксу, а на питання чи готовий він надати венесуельцю матч-реванш, Василь відповів ствердно.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко нокаутом переміг Хорхе Лінареса і завоював титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA. У цьому поєдинку українець побував у нокдауні.

Детельніше про це дивіться у інтерв'ю:

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