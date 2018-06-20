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Ломаченко в бою з Лінаресом виклався не на сто відсотків

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Ломаченко-Лінарес
Ломаченко-Лінарес / isport.ua

Професійний боксер розповів у своєму інтерв'ю, як отримав травму в поєдинку з Хорхе Лінаресом.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко не зміг скласти повну загальну картину про суперника. 

Причиною стало травмоване плече під час бою, яке завадило боксеру використати всі його прийоми. У другому раунді спортсмен відчув певний дискомфорт у правій руці.

Я відчув, що щось відірвалося в районі плеча. В кінці раунду я вдарив ще один бічний і зрозумів, що так бити вже не можу. Після цього протягом бою я вже не міг користуватися боковим правим. (…) Я не можу дати оцінку Лінаресу після цього бою, тому що я розумію, що не на сто відсотків боксував, я не міг використати все, тому мені складно сказати,
– розповів Ломаченко в інтерв'ю для свого YouTube-каналу.

Після бою українець заявив, що Хорхе Лінарес дав йому хороший урок боксу, а на питання чи готовий він надати венесуельцю матч-реванш, Василь відповів ствердно.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко нокаутом переміг Хорхе Лінареса і завоював титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA. У цьому поєдинку українець побував у нокдауні.

Детельніше про це дивіться у інтерв'ю:  

 

 

 

Читайте також: Ломаченко планує вийти на ринг з Бельтраном

Теги: Новини спорту Ломаченко – Лінарес Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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