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      Ломаченко й Педраса провели відкрите тренування, українець порадував публіку: відео

      448 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко / Top Rank

      Український чемпіон світу за версією WBА Василь Ломаченко та його суперник володар поясу WBO Хосе Педраса з Пуерто-Ріко провели відкрите тренування для ЗМІ.

      Педраса нічого особливого під час тренування не робив. А ось Василь традиційно радував публіку викрутасами на зразок ігор з тенісним м'ячем.

      Читайте також: Суперник Ломаченка тренується за спеціальною програмою, щоб перемогти українця

       

       

       

       

      Нагадаємо, що бій Ломаченка-Педраса відбудеться 8 грудня на рингу малої арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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