Ломаченко й Педраса провели відкрите тренування, українець порадував публіку: відео
Український чемпіон світу за версією WBА Василь Ломаченко та його суперник володар поясу WBO Хосе Педраса з Пуерто-Ріко провели відкрите тренування для ЗМІ.
Педраса нічого особливого під час тренування не робив. А ось Василь традиційно радував публіку викрутасами на зразок ігор з тенісним м'ячем.
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Нагадаємо, що бій Ломаченка-Педраса відбудеться 8 грудня на рингу малої арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).
Джерело: 24 Канал
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