Ломаченко заробив чималий гонорар у бою проти Педраси: названа сума

Окрім двох чемпіонських поясів – WBO та WBA – український боксер Василь Ломаченко після перемоги над Хосе Педрасою поповнив свій рахунок на чималу суму коштів.

За даними видання ESPN, гонорар Ломаченка за цей бій склав 1 мільйон доларів. Ще 1 мільйон доларів українець отримав завдяки спонсорським контрактам, правам на трансляцію тощо. Відтак загалом заробив 2 мільйони доларів.

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Для прикладу, гонорар Педраси складав 350 тисяч доларів, додатково він заробив ще 700 тисяч доларів.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 грудня український боксер Василь Ломаченко переміг пуерториканця Хосе Педрасу, та став чемпіоном світу за версіями WBO та WBA.