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      Ломаченку зробили пропозицію щодо бою з манчестерським "мільйонером"

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      Британець є претендентом на титул чемпіона WBA
      Британець є претендентом на титул чемпіона WBA / boxingscene.com

      Британський боксер Ентоні Кролла на прізвисько "Мільйон доларів" повідомив, що команді українського чемпіона за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка було зроблено пропозицію про бій. Очікується, що поєдинок відбудеться влітку.

      32-річний Британець впевнений, що йому вдасться шокувати чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO.

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      "Я не маю ілюзій, наскільки це важкий бій (проти Ломаченка, – Спорт24.). Я впевнений, що зможу здивувати світ, я знайду спосіб. Ломаченко дуже талановитий, але подивимося, що станеться. Він сам вибирає свій шлях, але, сподіваюся, ми будемо битися", – цитує боксера The Sun.

      Британець, який на професійному ринзі програв 6 боїв, нагадав, що є претендентом на титул чемпіона WBA у легкій вазі.

      "На цей момент, я знаю, що Ломаченко і його команді було зроблено пропозицію про бій, сподіваюся, це відбудеться. Думаю, якщо він буде битися у Великобританії, то це повинен бути я чи Люк Кемпбелл. У мене є перевага, як у претендента на його титул", – резюмував Кролла.

      Нагадаємо, що промоутер українця Боб Арум повідомив, що хоче влітку провести бій Ломаченка з Кроллою. Але перед цим українець прагне завоювати ще один титул.

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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