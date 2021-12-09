Лондон не просто почув, а став лідером процесу, – Кулеба про стримування Росії

Дмитро Кулеба заявив, що Велика Британія стала однією з лідерів у процесі розробки комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії.

Про це міністр закордонних справ повідомив 9 грудня під час онлайн-трансляції у соціальних мережах.

Читайте також Зміцнення безпеки та спрощення поїздок: Київ та Лондон домовилися про співпрацю на 2022 рік

Лондон не просто почув Україну, коли ми закликали розробити комплексний пакет стримування Росії, а став одним із лідерів цього процесу,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що йому "дуже подобається філософія, яка зараз панує в Лондоні, – не відповідати на виклики, а діяти першим і запобігати викликам, не боятися робити перший крок". З його слів, "Лондон показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу".

Про що говорили з Британією

Він також зазначив, що на зустрічах у рамках візиту до британської столиці мовилося про те:

як готуються санкції проти Росії,

як поглиблюватиметься військово технічне співробітництво між Україною та Британією,

як зміцнюватимуть безпеку в Європі.

Правда в тому, що Британія прикриває Європу із західного флангу, а Україні – зі східного. Це така річ, яка робить нас додатково близькими,

– додав міністр.

До теми пропонуємо сюжет про фінансову допомогу Великої Британії: дивіться відео