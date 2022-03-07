Лондон приєднується до прохання захистити небо України

Сотні людей, багато з яких мають близьких в Україні, зібралися на Трафальгарській площі в Лондоні, щоб висловити протест проти війни.

Мітинг розпочався з молитви, яку очолив архієпископ Клаудіо Гуджеротті, папський нунцій у Великій Британії, який сказав: "Сьогодні ми всі українці".

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Протестувальники співали гімн України та скандували: "Стоп Путін, зупини війну" і "Стоїмо з Україною". Вони несли прапори України та плакати з написами "Путін-терорист" та "Захистимо Україну, врятуємо Європу".

Також демонстранти розгорнули на сходах Національної галереї гігантський транспарант із написом: "Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами, пані та панове".

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