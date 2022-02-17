Лондон збільшує фінансову допомогу Україні через російську загрозу

Очільниця британського МЗС Ліз Трасс прибула до Києва. Вона анонсувала збільшення фінансової допомоги для України на тлі загрози російського нападу.

Британська посадовиця наголосила, що життя у Києві триває, попри загрози з боку Кремля. Вона виступила під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою, пише 24 канал.

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Як Лондон підтримує Збройні сили України

Трасс підкреслила, що вражена тим рівнем стійкості, який який демонструє український народ та влада. Вона зазначила, що Велика Британія має честь бути одним з ключових партнерів України. Міністерка зауважила, що Лондон передає нашій державі оборонне озброєння й протренував вже 20 тисяч військових.

Британія збільшує фінансову допомогу

Раніше Велика Британія оголосила, що надасть 88 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності України. Мовляв, завдяки цьому вдасться скоротити залежність від постачання російських енергоносіїв. 17 лютого під час візиту до Києва Трасс уточнила, що рівень підтримки за цими проєктами планують збільшити до 100 мільойнів євро

Альянс Великої Британії, України та Польщі

Трасс наголосила, що рада запуску тристороннього партнерства Великої Британії з Україною та Польщею. "Ми будемо активізовувати нашу безпекову співпрацю. Мовиться про санкційну політику, також роботу щодо боротьби з дезінформацією", – пояснила вона.

Сполучене Королівство готове стояти пліч-о-пліч зі своїми союзниками у Центрально-Східній Європі,

– запевнила міністерка.

"Росія має відійти від краю прірви"

За словами посадовиці, Росії слід ще раз добре замислитися про те, що вона робить. Адже попри заяви держави-агресорки немає ознак того, що вона справді відводить свої війська від кордонів України. "Потрібно, аби Росія відійшла від краю прірви та вдалася до дипломатії", – наголосила Трасс.

Вона зауважила, що спілкувалася про це з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, коли відвідала Москву. Тоді міністерка закликала поважати суверенітет України та вдатися до змістовного діалогу. "Якщо вони не оберуть цей шлях, то заплатять за це", – додала глава відомства.

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