У Лондоні гігантські різдвяні кулі розлетілися містом: вражаюче відео

У центрі Лондона вночі 31 жовтня покотилися величезні різдвяні кульки. Вони від'єднались від святкової декорації.

Величезні різдвяні прикраси помітили на вулиці Тоттенхем Корт Роуд. Схоже, вони не змогли протистояти сильному вітру, який охопив Лондон.

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Таке видовище неабияк здивувало перехожих. Люди навіть намагались сховатись, оскільки кульки змітали все на шляху.

Кульки потішили мережу

У мережі жартували, що прикраси схожі на кульки з лотереї, на яких забули поставити числа.

Крім того, пропонували уявити картину, що кульки врізалися у машину. Запитували, як тоді пояснити страховій компанії, що гігантська дрібничка завдала шкоди.

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Інцидент спричинила негода. Напередодні метеорологічна служба випустила жовте попередження про погоду на південному узбережжі Англії – наближався шторм Клаудіо.

У Лондоні прогнозували сильні зливи та шквальний вітер. Також зазначали, що у місті стане холодно. Мінімальна температура становитиме +6.

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