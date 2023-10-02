Льотчик Росгвардії "Гавр" здався посольству США під час відпустки в ОАЕ, – ЗМІ

Російські військові продовжують наочно підтверджувати, що не хочуть гинути у війні, розв'язаній країною-агресоркою. Так, посольству США здався льотчик Росгвардії Гавриченко з позивним "Гавр".

У телеграм-каналі "Досьє Шпигуна" розповіли про цей епізод. Кажуть, що здався російський льотчик під час своєї відпустки. Він вирушив з родиною у Дубай, де й навідався до посольства США.

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Заявив про небажання воювати

Кажуть, що він в ОАЕ вирушив до американського посольства. У дипустанові він заявив, що не хоче воювати проти України. Ба більше, виявив готовність до співпраці з американськими спецслужбами. У пабліку кажуть, що ФСБ активно взялася за розгляд подробиць, пов'язаних з втечею

Зазначають, що відомо про втечу "Гавра" стало 1 жовтня. Причому, він буцімто навмисне скористався відпусткою для проведення з родиною, щоб вилетіти до ОАЕ.

За наявними даними, сама відпустка Гавриченка була в кінці вересня. Як кажуть у пабліку, замість повернутися до Росії, він вирішив заглянути до посольства США в ОАЕ, щоб "кардинально змінити своє життя".

Відомо, що в авіаційній ескадрильї Росгвардії, де служив Гавриченко, активно працює ФСБ. Наразі намагаються встановити всі обставини втечі російського льотчика. Проводять допити серед його товаришів по службі, обшукують особисті речі та оглядають телефони.

Власне, у ФСБ припускають, що до втечі "Гавра" схилив його друг і колишній однокурсник Антон Васильєв. Він – льотчик 610-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу (військова частина 41520, Іваново). На початку повномасштабного вторгнення він виїхав з Росії. Наразі він мешкає у Лос-Анджелесі, США.

Звернімо увагу на те, що Васильєв і Гавриченко – не єдині російські льотчики, які відмовилися вбивати українців. Останнім часом активно обговорюють Максима Кузьмінова. Воно й не дивно, адже 28-річний російський пілот не лише здався Україні, а й зробив це разом із Мі-8, наповненим запчастина до російських винищувачів. Ця спецоперація отримала кодову назву "Синиця".