"Льотчики-зальотчики": розвідка назвала імена військових, які постачають зброю вбивцям українців

Розвідка роздобула список військових російського авіаційного полку, які постачають зброю вбивцям українців.

Окрім зброї, військові 196 військово-транспортного авіаційного полку доставляють і боєприпаси для вбивства мирних громадян України. Дані оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Увага Кожен має знати ці імена: розвідники оприлюднили список окупантів, які бомблять українські міста

Як там у вас кажуть "на родінє"? "Летчики-залётчики"? Ви своє вже відлітали. Наша помста близько!,

– написали розвідники.

Усього у цей список потрапили понад 400 російський окупантів, які причетні до вбивства українців. Переглянути його частково можна у фото далі. Більше – за посиланням.

Список російських льотчиків:

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