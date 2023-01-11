Тренування чи підготовка до наступу: британська розвідка оцінила льотні навчання в Білорусі

8 січня міноборони Білорусі оголосило про проведення в країні спільних з Росією льотно-тактичних навчань. Вони триватимуть з 16 січня по 1 лютого.

Так, 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття всього 12 вертольотів Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. На деяких з них є позначки окупантів – "Z".

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Що означають льотні навчання в Білорусі

Як заявили у британській розвідці, нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.

Попри те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Експерти вважають, що вони навряд чи стануть надійною наступальною силою.

Що нині відбувається на території Білорусі