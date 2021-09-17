Ловили понад рік: СБУ затримала проросійського пропагандиста

Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста. Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства.

Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність в ютубі та через новостворені телеграм-канали.

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Деталі діяльності проросійського пропагандиста

Зловмисник агітував порушувати держкордони України та створити на території окремих областей псевдодержавні утворення.

Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах. Їх знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій Росії відверто антиукраїнського спрямування.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.

Чоловіку та його спільникам повідомили про підозру

Ще у 2020 році СБУ викрила інтернет-агентів, які готували та поширювали в інтернеті матеріали, що сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

Усім 3 фігурантам повідомили про підозри:

організатору злочинної діяльності, який є жителем Луганська,

адміністраторові ютуб-каналу,

редактору проросійського інтернет-ресурсу.

У фігурантів справи провели обшуки

Під час обшуків, проведених за місцями проживання і тимчасового перебування учасників групи, правоохоронці вилучили:

сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;

гроші, надані спонсорами з Росії;

носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності та заборонену літературу;

пам'ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.