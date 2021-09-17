Ловили понад рік: СБУ затримала проросійського пропагандиста
Джерело:СБУ
Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста. Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства.
Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність в ютубі та через новостворені телеграм-канали.
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Деталі діяльності проросійського пропагандиста
Зловмисник агітував порушувати держкордони України та створити на території окремих областей псевдодержавні утворення.
Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах. Їх знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій Росії відверто антиукраїнського спрямування.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.
Чоловіку та його спільникам повідомили про підозру
Ще у 2020 році СБУ викрила інтернет-агентів, які готували та поширювали в інтернеті матеріали, що сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
Усім 3 фігурантам повідомили про підозри:
- організатору злочинної діяльності, який є жителем Луганська,
- адміністраторові ютуб-каналу,
- редактору проросійського інтернет-ресурсу.
У фігурантів справи провели обшуки
Під час обшуків, проведених за місцями проживання і тимчасового перебування учасників групи, правоохоронці вилучили:
- сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;
- гроші, надані спонсорами з Росії;
- носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності та заборонену літературу;
- пам'ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.