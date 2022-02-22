Ловлять на вулиці й забирають телефон: як проходить масова "мобілізація" на окупованому Донбасі

Проросійські окупанти на Донбасі нахабно заявили про "мобілізацію" місцевих чоловіків. Їх затримують просто серед вулиці і забирають в автобуси.

Люди на окупованих територіях залякані й відмовляються розмовляти. Про це заявив правозахисник Павло Лисянський.

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Скількох чоловіків вже "мобілізували"

За словами експерта, назвати точну кількість складно. Але це може бути вже 3 – 4 тисячі чоловіків. При цьому на окупованих територіях під так званий "призов" потрапляє близько мільйона людей.

Ватажки бойовиків поки "мобілізовують" чоловіків з паспортами Росії та квазіутворень. Але були й випадки, коли намагались затягнути до "армії" й тих, хто таких паспортів не має. За словами Лисянського, все це відбувається примусово.

Чоловіків відвозять до військкоматів, пунктів військових зборів, а звідти на короткочасний інструктаж на полігони окупантів, де раніше проходили навчання так звані "резервісти",

– пояснює Лисянський.

За словами правозахисника, так звані військові комісари окупантів забирають людей з підприємств, шахт та заводів. Є випадки, коли шахтарі відмовлялися та погоджувалися на кримінальну відповідальність, але їм обіцяли фізичну дію у разі відмови. Ба більше, забирають навіть учнів військових закладів, яким не виповнилося 18 років.

Позиція Людмили Денісової

Звернула увагу на такі цинічні дії окупантів й уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років. У так званих "військових училищах" окупантів курсантам, яким 16 – 18 років, віддали наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях,

– повідомляє Денісова.

Вона підкреслює, що такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів.

Що кажуть мешканці з окупованих територій

У соцмережах мешканці окупованого Донбасу обговорюють "мобілізацію". Вони підтверджують, що чоловіків забирають просто з вулиці.

"Містом їздять вантажівки з військовими, які зупиняються й ловлять людей прямо на вулицях і у дворах та вручають їм безстрокову повістку. Якщо люди відмовляються, обіцяють приїхати ввечері за домашньою адресою і забрати силою", – розповів мешканець окупованого Донецька.

Він працює водієм продуктової компанії і через таку ситуацію змушений був не виходити на роботу. Хоча в його фірмі наразі є наказ про відстрочку мобілізації водіїв, тому що вони забезпечують постачання продуктів на ринки й у магазини. Водночас, за словами чоловіка, 19 його друзів-водіїв з хлібокомбінату вже "мобілізували". Він сказав, що "продукцію тепер немає кому розвозити в магазини, місто залишиться без хліба".

У чоловіків, яких насильно "мобілізовують", забирають мобільні телефони, а родинам нічого не повідомляють про них. Також у окупованому Донецьку активно агітують за "мобілізацію". Вулицями їздять автобуси з гучномовцями. Також розсилають відповідні повідомлення. Окрім того, люди відзначають, що обстріли значно посилились за останні дні.

Які провокації чинять бойовики

Проросійські маріонетки посилили обстріли мирних жителів і цинічно звинувачують у всьому Україну. Наша держава ж наголошує, що ніяких обстрілів не веде.

Путін також заявив, що визнав бойовиків на Донбасі і ввів туди війська. Таке рішення вже засудив увесь цивілізований світ.

Бойовики тим часом на окупованих територіях посилюють свою пропаганду. Вони розганяють фейк про буцімто "диверсію з убивством" трьох цивільних.

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