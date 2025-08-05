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24 Канал Новини України Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку повномасштабної війни
5 серпня, 06:37
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Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку повномасштабної війни

Надія Батюк
Основні тези
  • У ніч на 5 серпня Лозова на Харківщині зазнала наймасованішої атаки з початку повномасштабної війни, що призвело до поранень, у тому числі двох дітей, та пошкодження інфраструктури.
  • Через атаку тимчасово закритий залізничний вокзал у Лозовій, що спричинило зміни в русі приміських поїздів, а частина міста залишилася без електропостачання.

Росія невпинно обстрілює Україну. Цього разу ворог атакував Лозову в Харківській області.

Атака в ніч на 5 серпня стала наймасованішою на місто з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Сергія Зеленського.

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Які наслідки атаки на Лозову?

За словами мера міста, близько 03:16 Росія вдарила по Лозовій. Внаслідок цього є поранені, серед яких двоє дітей. Також пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. 

Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні,
 – написав Зеленський.

Додамо, що внаслідок атаки у Лозовій тимчасово закритий залізничний вокзал. У зв'язку з цим в Укрзалізниці повідомили, що відбудуться зміни у русі приміських поїздів.

Скасовується рух поїздів:

  • №6852 Дубово – Харків – Пасажирський;
  • №6414 Харків – Пасажирський – Лозова.

Зміненим маршрутом курсуватимуть:

  • №6651/6573 Орілька – Полтава – Південна (замість Лозова – Полтава – Південна);
  • №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський).

Зазначимо, що пізно ввечері 4 серпня росіяни атакували й Суми. Там під час тривоги прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.