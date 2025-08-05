Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку повномасштабної війни
- У ніч на 5 серпня Лозова на Харківщині зазнала наймасованішої атаки з початку повномасштабної війни, що призвело до поранень, у тому числі двох дітей, та пошкодження інфраструктури.
- Через атаку тимчасово закритий залізничний вокзал у Лозовій, що спричинило зміни в русі приміських поїздів, а частина міста залишилася без електропостачання.
Росія невпинно обстрілює Україну. Цього разу ворог атакував Лозову в Харківській області.
Атака в ніч на 5 серпня стала наймасованішою на місто з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Сергія Зеленського.
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Які наслідки атаки на Лозову?
За словами мера міста, близько 03:16 Росія вдарила по Лозовій. Внаслідок цього є поранені, серед яких двоє дітей. Також пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор.
Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні,
– написав Зеленський.
Додамо, що внаслідок атаки у Лозовій тимчасово закритий залізничний вокзал. У зв'язку з цим в Укрзалізниці повідомили, що відбудуться зміни у русі приміських поїздів.
Скасовується рух поїздів:
- №6852 Дубово – Харків – Пасажирський;
- №6414 Харків – Пасажирський – Лозова.
Зміненим маршрутом курсуватимуть:
- №6651/6573 Орілька – Полтава – Південна (замість Лозова – Полтава – Південна);
- №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський).
Зазначимо, що пізно ввечері 4 серпня росіяни атакували й Суми. Там під час тривоги прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.