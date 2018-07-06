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LP на Atlas Weekend 2018: вражаюче відео з виступу американської зірки

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LP
LP / Instagram / @iamlpofficial

Американська виконавиця Лаура Перголіцці, яка виступає під ініціалами LP, запалила сцену на головній сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2018 в Києві. Зірка виконала свої найкращі хіти на третій день музичного заходу, 5 липня.

Хедлайнером третього дня Atlas Weekend стала Лаура Перголіцці, яка виконала хіти "Someday", "Other People" і всім відому пісню "Lost on you". Шанувальники LP із захопленням слухали композиції співачки на відкритому майданчику найбільшої сцени Atlas Weekend.

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Варто зазначити, що артистка LP вже двічі приїждала до Києва у минулому році, де виступала в клубі Stereo Plaza та у Київському Палаці Спорту. На обидва концерти знаменитої співачки було миттєво розпродано всі квитки.

Дивитись відео виступу LP на Atlas Weekend:

 

Дивитись відео виступу LP на Atlas Weekend:

 

У своїх Instagram-Stories Лаура подякувала Києву та всім причетним до Atlas Weekend за енергетику. "Київ – це було неймовірно!!! Велике вам дякую за цю ніч", "Дякую, Atlas Weekend", – йдеться в дописах.


LP подякувала фанатам в Instagram-Stories


LP подякувала фанатам в Instagram-Stories

Теги: Новини України LifeStyle Музика Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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