Відвідування військовополонених: Лубінець розкрив домовленості з Росією

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про прогрес у питанні відвідування військовополонених. Уповноважений з прав людини зазначив, що вже є домовленості з російською стороною з приводу цього питання.

Лубінець зазначив, що Україна і Росія домовилися про три відвідування військовополонених з обох сторін. Від нашої сторони перемовини вів Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Лубінець висловився про відвідування військовополонених

Український омбудсмен зазначив, що на початку цього тижня відбулися перші відвідини військовополонених з обох боків. За його словами, з російською уповноваженою з прав людини Татьяной Москальковою вони відвідали по 119 військовополонених.

Це був у нас перший такий пілот, коли було домовлено з російською стороною, що моя контрвізаві Москалькова особисто відвідує українських військовополонених. Натомість на території України я особисто відвідую російських військовополонених,

– сказав Лубінець.

Він наголосив, що з російською стороною вони обмінялися відео зі спілкуванням із полоненими. Після цього кожне відеоспілкування з нашим героєм було надіслано родичам і рідним військовополонених.

За словами омбудсмена, такі відвідування важливі, адже таким чином можна остаточно верифікувати, чи живі наші військові, перебуваючи у полоні у країні-агресорці, чи ні.

"Частина навіть вважалася не просто зниклими безвісти, а, за нашою інформацією, могли вважатися загиблими. Трьох якраз із такого списку нам показали, що вони є, що вони живі", – сказав він.

Водночас Лубінець зазначив, що точно не може назвати наших військовополонених у Росії здоровими. Адже на відео, які бачив омбудсмен, видно, наскільки вони схудлі.

Втім він наголосив, що не може достеменно підтвердити, чи піддавалися військовополонені тортурам, але каже, що "ситуація точно не найкраща".

Наостанок омбудсмен наголосив, що з російською уповноваженою з прав людини Татьяною Москальковою домовилися про три наступні відвідування. За одне кожен має відвідати не менше, аніж сотню полонених.

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