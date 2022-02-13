Lufthansa не виключила, що припинить літати в Україну

Lufthansa не виключила, що може припинити здійснювати рейси на українську територію. Раніше таке рішення ухвалила нідерландська компанія KLM.

Таку інформацію оприлюднили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу німецької авіакомпанії. Таке рішення залежатиме від "низки факторів".

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Lufthansa уважно стежить за ситуацією в Україні

Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Можливість зупинення надання послуг розглядається. Але рішення поки що не прийняте,

– зазначив представник компанії.

Про які саме фактори мовиться – наразі невідомо. Їх у Lufthansa не конкретизували.

Раніше ЗМІ писали, що 23 січня Lufthansa змінила графік польотів до Києва. Причина – загострення політичної ситуації та інформація про можливе вторгнення Росії. Тепер екіпаж літаків не ночував в Україні. З 27 січня Lufthansa поновила нічну стоянку в Києві, але її час значно скоротився.

У SkyUP припинили продаж квитків на вильоти

Тим часом, у SkyUP тимчасово припинили продаж квитків на вильоти – з 14 по 16 лютого. У компанії кажуть, що роблять все можливе, аби не скасовувати рейси, проте при цьому не можуть ігнорувати вимоги лізингодавців.

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Проблеми з авіасполученням в Україні: що відомо

12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України

Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив посадку у Кишиневі. Такі були вимоги лізингодавця.

В Украероруху запевнили, що повітряний простір залишається відкритим для польотів.

В Офісі Президента наголосили, що наразі не розглядають закриття повітряного простору.



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