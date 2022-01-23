Lufthansa переносить нічні рейси до Києва на тлі побоювань про напад Росії

Німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік своїх нічних рейсів до Києва. Все через побоювання на тлі нападу Росії на Україну.

Про це повідомила політикиня та екснардепка Вікторія Войціцька, рейс якої перенесли з ночі на ранок.

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Вона авіакомпанія перенесла виліт рейсу з Мюнхена, який мав відправитись з німецького аеропорту в суботу 22 січня о 22:00. Час вильоту змістили на 6:00 неділі.

Як нам в літаку ще раз повторили, "ми не можемо залишатися на ніч в Україні через політичну напругу". І це не паніка, а констатація нових реалій,

– розповіла Войціцька.

Цікаво, що авіалінія відмовилась компенсувати будь-які витрати саме через "політичну нестабільність", хоча пасажири були вимушені чекати більше ніж 8 годин на літак.

Все через "політичну ситуацію"

Екскерівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська, яка теж летіла цим рейсом, підтвердила, що представники авіакомпанії називали причиною перенесення рейсу саме політичну ситуацію. Як вона сказала в коментарі "Європейській правді", таке пояснення надали на стійці під час реєстрації, а потім озвучили і в салоні літака.

Не дозволяємо своїм екіпажам залишатися на ніч через політичну ситуацію в Україні,

– процитувала Цибульська пояснення працівників авіакомпанії.

Водночас ночівлю в готелі компанія таки оплатила.

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