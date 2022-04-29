З Луганщини 29 квітня людей вивозитимуть п'ятьма маршрутами
29 квітня 2022 , 10:06Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
На Луганщині 29 квітня відбудеться евакуація. Людей, як зазвичай, вивозитимуть 5 маршрутами.
Не завжди евакуація є успішною, адже російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти. Сергій Гайдай каже, що віднедавна на Луганщину відправляють не лише евакуаційний транспорт, а й ритуальний.
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Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт,
– каже голова Луганської ОВА.
29 квітня людей вивозитимуть з:
- Сєвєродонецька;
- Лисичанська;
- Рубіжного;
- Попасної;
- Гірського.
Ситуація на Луганщині
- За ніч 29 квітня російські окупанти 4 рази обстріляли Лисичанськ та двічі – Попасну.
- У Гірській громаді вибухи лунали майже безперервно.
- Ворог штурмував позиції ЗСУ в районі Світличного та Оріхового, але успіху не мав.
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