З Луганщини 29 квітня людей вивозитимуть п'ятьма маршрутами

29 квітня 2022 , 10:06
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Джерело:

Сергій Гайдай

На Луганщині 29 квітня відбудеться евакуація. Людей, як зазвичай, вивозитимуть 5 маршрутами.

Не завжди евакуація є успішною, адже російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти. Сергій Гайдай каже, що віднедавна на Луганщину відправляють не лише евакуаційний транспорт, а й ритуальний.

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Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт,
– каже голова Луганської ОВА.

29 квітня людей вивозитимуть з:

  • Сєвєродонецька;
  • Лисичанська;
  • Рубіжного;
  • Попасної;
  • Гірського.

Ситуація на Луганщині

  • За ніч 29 квітня російські окупанти 4 рази обстріляли Лисичанськ та двічі – Попасну.
  • У Гірській громаді вибухи лунали майже безперервно.
  • Ворог штурмував позиції ЗСУ в районі Світличного та Оріхового, але успіху не мав.

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Автор: Марта Кушка