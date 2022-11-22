"Мобіків" на Луганщині одягають у форму вбитих окупантів: ті виявляють моторошні знахідки

22 листопада 2022 , 10:56
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Джерело:

Луганська ОВА

На тимчасово окупованій території Луганщини продовжує погіршуватися ситуація. Уже страждають не тільки мирні люди, які залишилися жити під окупацією, але й мобілізовані до російської армії.

Мобілізованим на окупованій Луганщині видають форму загиблих та поранених окупантів. Примусово мобілізовані отримують форму, в кишенях якої знаходять особисті речі попередніх власників.

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Мобілізовані знаходять у кишенях речі попередніх власників

Крім того, повідомляється, що екіпірування, яке надходить на окуповану Луганщину, можна придбати на місцевих ринках.

Також у Луганській ОВА розповіли, що люди повертаються у захоплені міста лише на кілька днів, але не витримують через холод і тікають.

У Рубіжному немає ні світла, ні води. Ті, у кого вціліли вікна, намагаються обігріти приміщення за допомогою газу.

У менших прифронтових населених пунктах, що в окупації, ситуація ще гірша. Зокрема, у Новокраснянці поряд із Кремінною відсутні не лише будь-які комунікації, а й продукти харчування.

Росіян знов відбито від Стельмахівки

Українські військові 21 листопада відбили чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки.

Яка ситуація у Луганській області

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Автор: Михайло Гема