"Мобіків" на Луганщині одягають у форму вбитих окупантів: ті виявляють моторошні знахідки
Джерело:Луганська ОВА
На тимчасово окупованій території Луганщини продовжує погіршуватися ситуація. Уже страждають не тільки мирні люди, які залишилися жити під окупацією, але й мобілізовані до російської армії.
Мобілізованим на окупованій Луганщині видають форму загиблих та поранених окупантів. Примусово мобілізовані отримують форму, в кишенях якої знаходять особисті речі попередніх власників.
До теми "Завалені трупами російських військових": Гайдай розповів деталі, що відбувається на фронті
Мобілізовані знаходять у кишенях речі попередніх власників
Крім того, повідомляється, що екіпірування, яке надходить на окуповану Луганщину, можна придбати на місцевих ринках.
Також у Луганській ОВА розповіли, що люди повертаються у захоплені міста лише на кілька днів, але не витримують через холод і тікають.
У Рубіжному немає ні світла, ні води. Ті, у кого вціліли вікна, намагаються обігріти приміщення за допомогою газу.
У менших прифронтових населених пунктах, що в окупації, ситуація ще гірша. Зокрема, у Новокраснянці поряд із Кремінною відсутні не лише будь-які комунікації, а й продукти харчування.
Росіян знов відбито від Стельмахівки
Українські військові 21 листопада відбили чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки.
На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.
Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки.
Яка ситуація у Луганській області
- ЗСУ на Луганщині поступово витісняють окупантів, які встигли зайняти оборону. У ЗСУ заявили, що не варто очікувати стрімкого просування у Луганській області, як це було на Харківщині.
- Наразі на Луганщині тривають важкі бої, однак українські військові повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного. ЗСУ нещодавно звільнили село Макіївка.
- Повідомлялося, що наші воїни поступово, але впевнено рухаються на напрямку Сватове – Кремінна. З боку звільненої Білогорівки ЗСУ проводять більше оборонні дії, адже росіяни не припиняють атакувати населений пункт.
До теми – Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео