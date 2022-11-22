"Мобіків" на Луганщині одягають у форму вбитих окупантів: ті виявляють моторошні знахідки

На тимчасово окупованій території Луганщини продовжує погіршуватися ситуація. Уже страждають не тільки мирні люди, які залишилися жити під окупацією, але й мобілізовані до російської армії.

Мобілізованим на окупованій Луганщині видають форму загиблих та поранених окупантів. Примусово мобілізовані отримують форму, в кишенях якої знаходять особисті речі попередніх власників.

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Мобілізовані знаходять у кишенях речі попередніх власників

Крім того, повідомляється, що екіпірування, яке надходить на окуповану Луганщину, можна придбати на місцевих ринках.

Також у Луганській ОВА розповіли, що люди повертаються у захоплені міста лише на кілька днів, але не витримують через холод і тікають.

У Рубіжному немає ні світла, ні води. Ті, у кого вціліли вікна, намагаються обігріти приміщення за допомогою газу.

У менших прифронтових населених пунктах, що в окупації, ситуація ще гірша. Зокрема, у Новокраснянці поряд із Кремінною відсутні не лише будь-які комунікації, а й продукти харчування.

Росіян знов відбито від Стельмахівки

Українські військові 21 листопада відбили чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки.

Яка ситуація у Луганській області

ЗСУ на Луганщині поступово витісняють окупантів, які встигли зайняти оборону. У ЗСУ заявили, що не варто очікувати стрімкого просування у Луганській області, як це було на Харківщині.

Наразі на Луганщині тривають важкі бої, однак українські військові повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного. ЗСУ нещодавно звільнили село Макіївка.

Повідомлялося, що наші воїни поступово, але впевнено рухаються на напрямку Сватове – Кремінна. З боку звільненої Білогорівки ЗСУ проводять більше оборонні дії, адже росіяни не припиняють атакувати населений пункт.

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