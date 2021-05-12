На Луганщині конфлікт між школярами перейшов у розмахування ножем

У Луганській області з'ясування відносин між семикласником та п'ятикласником завершилось ножовим пораненням. Один із хлопців вдарив іншого ножем. Потерпілий перебуває у лікарні, на щастя, його життю нічого не загрожує.

Про інцидент повідомила керівниця відділу комунікації поліції Луганщини Тетяна Погукай у фейсбуці. Сутичка між підлітками сталась на території однієї з шкіл Новодружеська.

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12-річний школяр вдарив ножем 13-річного

Про криваві розбірки між учнями правоохоронців повідомила класна керівниця одного з учасників конфлікту. Як з'ясували поліцейські, 13-річний школяр почав бити 12-річного. Молодший витягнув кухонний ніж і двічі вдарив кривдника.

Як кажуть правоохоронці, ножа хлопець приніс для того, аби вирізати рогатку.

В окупованому Криму теж поранили ножем учня

Дані про інцидент занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками умисного легкого тілесного ушкодження. Обставини з'ясовують правоохоронці.

Зазначимо, що нещодавно в окупованому Криму сталась схожа ситуація. Під час розбірок у школі отримав ножове поранення 15-річний школяр. Його прооперували.