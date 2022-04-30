На Луганщині окупанти обстріляли авто з волонтерами і поліцейський автобус

Цинічні російські військові в чергове здійснили обстріл волонтерів. На Луганщині військові агресора відкрили вогонь по авто з волонтерами, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.

Окупанти обстріляли волонтерів під Попасною

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові під Попасною обстріляли автомобіль із волонтерами. Обстріл відбувся приблизно опівдні 29-го квітня.

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За повідомленням Гайдая, в авто перебувало троє людей, які, на щастя, вижили.

Росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителя та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв,

– написав очільник Луганської ОВА.

Обстріл поліцейського автобусу

Сергій Гайдай також повідомив, що збройні сили Росії обстріляли поліцейський автобус у Луганській області. Окупанти завдали мінометного удару.

Окрім автобуса, який перевозив ліки до Сєвєродонецьку, під вогонь потрапив ще один автомобіль співробітника поліції. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Стало відомо, що під час доставки ліків та медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника поліції. Постраждалих немає,

– повідомив Гайдай.

Яка ситуація на Луганщині

У Генштабі ЗСУ 30-го квітня повідомили, що російські загарбники наступають на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському напрямках.

Як відомо, російське командування поставило завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Через це окупанти не припиняють обстріли на Донбасі.

Нещодавно російські десантники намагалися штурмувати бойові позиції українських захисників на Луганщині. Ворог зазнав провалу та втратив значну частину особового складу.

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