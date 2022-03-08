На Луганщині росіяни обстріляли садочок і психоневрологічний інтернат

Ворог продовжує нещадно обстрілювати українські землі. На Луганщині окупанти влучили у психоневрологічний інтернат та садочок.

Окрім того, пошкоджено житлові будинки в Кремінній та Попасній.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдан розповів про чергові руйнування закладів:

о 23:30 внаслідок ворожого вогню пошкоджена будівля Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату,

близько 7 ранку російський снаряд пробив дах у дитячому садочку № 42 в Сєвєродонецьку.

Раніше Луганська ОДА повідомила, що ворог обстріляв Попасну, Рубіжне та Сєвєродонецьк. У Попасній снаряд потрапив у психоневрологічний диспансер, відомо про 2 загиблих.

У Рубіжному – 3 поранених цивільних. У населених пунктах відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.

До слова, вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка обстрілює мирні міста, вже другий тиждень триває війна. Наші Збройні сили мужньо відбивають атаки ворога. Місцеве населення їм допомагає. Про основні події боротьби України з ворогом – читайте у хронології.