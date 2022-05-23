На Луганщині російські військові обстріляли машину швидкої з пораненою жінкою

Сьогодні у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, окупанти обстріляли машину швидкої допомоги, в якій перевозили поранену 58-річну жінку. На щастя, ніхто не постраждав.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив про інцидент на своїй сторінці у фейсбуці. Він наголосив, що російські війська продовжують без зупину потужно обстрілювати обласний центр – Сєвєродонецьк.

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За словами Сергія Гайдая, сьогодні в старому районі Сєвєродонецька правоохоронці виявили поранену 58-річну жінку. Поліцмени одразу ж надали постраждалій домедичну допомогу та зателефонували у службу швидкої медичної допомоги.

Медики забрали жінку та повезли у лікарню, проте на шляху їх зустріли недоброзичливі російські військові. Ті обстріляли машину швидкої медичної допомоги. Сергій Гайдай повідомив, що, на щастя, обійшлося без додаткових поранень.

Поранена 58-річна жінка / фото з фейсбуку Сергія Гайдая

Постраждала у супроводі українських військових та медиків / фото з фейсбуку Сергія Гайдая

Очільник Луганської ОДА наполегливо попросив тих мешканців, які відмовляються евакуйовуватись у безпечні міста, залишатись в укриттях.

"Наполегливо прошу, якщо Ви не виїхали, то залишайтеся в укриттях! Не в квартирах, не на вулиці – постійно перебувайте тільки в бомбосховищах!

– написав Гайдай у фейсбуці.

Яка ситуація у Луганській області: останні новини

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів про нову тактику росіян на Луганщині – використовує тактику флангових охоплень позицій Збройних Сил України. Зокрема, у середмісті Сєвєродонецька росіяни залучили найбільш боєздатні свої підрозділи.

Росіяни вбивають українських дітей: у реанімації померла 11-річна дівчинка, яка 7 травня потрапила під обстріл окупантів в Луганській області. Життя дитини обірвалось 22 травня у дитячій лікарні Дніпропетровщини. Медики два тижні боролись за життя дівчинки.

З 23 травня в Луганській області змінили час комендантської години: вона діятиме з 21:00 по 5:00. Поміж цього, в регіоні діятиме спеціальний режим світломаскування у ці години. Відповідне розпорядження видав Сергій Гайдай.

Найманці Кремля прагнуть захопити Сєвєродонецьк та інші міста Луганщини, які під контролем України. Заради того окупанти нещадно обстрілюють населені пункти Луганщини. Проте Збройні Сили України та інші сили оборони відбивають атаки ворога та поповнюють улюблений всіма українцями список втрат росіян у війні в Україні.

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