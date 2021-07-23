Грабували під час пожеж: на Луганщині службовці заробляли мільйони на вирубці лісу

У період масштабних пожеж на Луганщині зловмисники втілювали схему з вирубки лісів. У результаті це принесло мільйонні збитки.

Слідство знайшло факти незаконної вирубки та розкрадання лісу. Незаконний "бізнес" організувала злочинна група, до якої увійшли 2 службовців державного підприємства "Сватівське лісомисливське господарство" та місцевий житель.

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Як діяла схема

Коли проводили санітарні рубки, майстри лісу та їхній спільник організовували незаконну понаднормову вирубку. Таким чином формували необлікований залишок лісоматеріалів.

Деревину перевозили без оформлення товарно-транспортних накладних. Її продавали місцевим жителям поза касою держпідприємства.

У цей час вирували страшні пожежі

Дерева вирубували саме тоді, коли увага правоохоронців була прикута до ліквідації масштабних лісових пожеж в інших районах Луганської області. Це відбувалось у липні – жовтні 2020 року.

Зловмисникам вручили підозри

Учасникам схеми вручили підозри у незаконній вирубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки.

Також службовцям інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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