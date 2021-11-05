На Луганщині судитимуть колишнього "прокурора" бойовиків

Так званого експрокурора з окупованої Луганщини заочно судитимуть. Сватівська окружна прокуратура Луганської області вже направила до суду обвинувальний акт.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури повідомила, що йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також – участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

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Упродовж 2015 – 2017 років обвинувачений обіймав на окупованій території Луганщини посади так званого "слідчого" та "прокурора". У цей час він активно підтримував російських бойовиків.

Зокрема, брав участь у забезпеченні виконання та дотримання незаконних законів, які запроваджували окупанти. Це суперечить українському законодавству та порушує права місцевих жителів.

Орім того, упродовж 2 років обвинувачений координував прокуратури окупантів у напрямку боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Експрокурору Севастополя оголосили підозру

Експрокурор Севастополя у 2014 році погодився на пропозицію проросійських бойовиків та продовжив обіймати "посаду" так званого "виконувача обов'язків прокурора" міста Севастополя. Також він брав участь у незаконному утворенні та функціонуванні в Севастополі системи органів державної влади Росії.

Тепер йому інкримінують державну зраду.

В Офісі генпрокурора розповіли, що "наразі експрацівник органів прокуратури України є держрадником юстиції 2 класу органів прокуратури Росії та очолює прокуратуру Республіки Адигея".

Допис Луганської обласної прокуратури:

На Луганщині заочно судитимуть колишнього «прокурора» так званої "Генпрокуратури ЛНР" окупаційної адміністрації РФ

Сватівська окружна прокуратура Луганської області за результатами спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього "прокурора» так званої "Генеральної прокуратури ЛНР" за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у період з 2015 по 2017 роки обвинувачений, перебуваючи на посадах "слідчого" та "прокурора" так званої "Генпрокуратури ЛНР", вчиняв дії на підтримку окупаційної адміністрації Російської Федерації. Він брав участь у забезпеченні виконання та дотримання незаконно виданих "законів та нормативно-правових актів самопроголошеної влади "ЛНР", що суперечить українському законодавству та порушує права мешканців непідконтрольної органам державної влади території Луганщини.

Крім того, встановлено, що упродовж двох років обвинувачений координував діяльність регіональних органів прокуратури так званої "ЛНР" на напрямі боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Сватівського районного відділу поліції Головного управління Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Наразі особа перебуває у розшуку. Обвинувальний акт направлено до Сватівського районного суду Луганської області для розгляду по суті.

За вчинення інкримінованих злочинів обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.