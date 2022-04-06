На Луганщині відновили газопостачання для ще 28 тисяч мешканців, – Гайдай

До чотирьох населених пунктів Луганської області відновили централізоване газопостачання. Відтак, ще 28 тисяч мешканців знову отримали доступ до блакитного палива.

Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські найманці невпинно нищать інфраструктуру. Але ремонтники продовжують робити все можливе, щоб усувати пошкодження.

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Газ повернули у домівки 28 тисяч мешканців Луганщини

Газовики продовжують приємно дивувати: росіяни нищать інфраструктуру, а наші ремонтники знаходять матеріали, паливо та сировину, виїжджають, ледве згаснуть обстріли, і повертають газ в домівки,

– наголосив він.

Наразі відомо, що без газу залишаються 34 населені пункти Луганської області. 26 повністю, а 8 – частково. Загалом мовиться про 102 244 абонентів.

Також без світла все ще 28 населених пунктів: 16 повністю та 12 частково. Відтак без електроенергії на Луганщині 94 312 споживачів.

Що стосується водопостачання, то воно відсутнє у Рубіжному, Попасній, Лисичанську, Нижньому, Нижньому-1, Новотошківці. Також частково обмежене воно у Сєвєродонецьку й інших населених пунктах області.

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