Відбуваються локальні розриви: яка ситуація з логістикою ворога на Луганському напрямку

На лінії фронту ситуація важка. На Луганщині, зокрема, ворог підготував певний військовий корпус у розмірі 20 тисяч осіб лише на Кремінському напрямку. Це кадрові військові.

Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Загалом у Луганській області зосереджено велике угруповання російських військових та багато техніки.

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Ситуація на Луганщині

Ворог не полишає спроб локальних штурмів. На всі намагання українських захисників просунутися вперед відповідає великою кількістю артилерійських обстрілів.

"Це абсолютно різні калібри: "Гіацинти", "Піони", Д-30 і касетні обстріли. Ворог зараз дуже потужно використовує дрони, "Ланцети", FPV дрони і дуже багато використовує авіабомб – ФАБи і КАБи", – відзначив ексочільник Луганської ОВА.

Сергій Гайдай про ситуацію у Луганській області: дивитись відео

Утім, бійці ЗСУ мають технічну можливість контролювати і діставати у будь-яку точку Луганської області. Тому окупантам дуже неспокійно. Особливо останній час.

За останні дні непогано пройшлася "бавовна" по великих скупченнях техніки, яка перебувала на ремонті, по штабах і по складах. Мовиться про Лисичанськ, Сєвєроденецьк і Кремінну. Найближчим часом розумітимемо деталі,

– повідомив Гайдай.

Стратегічного порушення логістики ворога поки що немає, але відбуваються локальні і тактичні розриви, які йдуть на користь українським захисникам.

"Декілька діб окупантам треба ремонтувати свою техніку, шукати нові схованки. Це дає певний час, щоб і ми підготувалися, і менше обстрілів від них було. Але поки вони мають можливість стабільно підвозити на Луганщину і важку техніку, і особовий склад, і боєкомплекти для всіх видів озброєнь", – додав ексголова Луганської ОВА.

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