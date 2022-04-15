На Луганщині затримали диверсанта, який скерував снаряди окупантів на центр гумдопомоги

Поліції вдалось затримали диверсанта на Луганщині. Він займався корегуванням вогню окупантів по рідному місту. Зокрема, скерував ворожі снаряди на центр надання гуманітарної допомоги.

За даними поліції, 26-річний мешканець міста Сєвєродонецьк корегував вогонь по рідному місту за допомогою дрону. Інформацію диверсант передавав через чат у телеграмі.

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Чоловік відправляв ворогам карту з мітками військових та інфраструктурних об'єктів. Як зазначили у Нацполіції, на картах він навіть позначав різноманітними мітками системи озброєння Збройних Сил України та інших сил оборони.

Диверсанта затримали співробітники Управління карного розшуку та Слідчого управління поліції спільно зі співробітниками Сєвєродонецького районного управління поліції.

11 квітня ворог обстріляв один із центрів надання гуманітарної допомоги у Сєвєродонецьку, який щоденно годував 300 людей . Затриманий чоловік скорегував снаряди окупантів туди.

Наразі йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Диверсанту загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Також мовиться про конфіскацію майна.

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