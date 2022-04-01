На Луганщині змогли повернути світло 20 тисячам мешканців

Мешканцям Луганщини продовжують повертати світло. Так, 20 тисячам абонентів області вдалося відновити електропостачання.

Як зазначив Сергій Гайдай, 20 тисяч мешканців області знову мають доступ до світла. Тепер залишилося відновити постачання води.

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Без світла сиділи 125 тисяч мешканців області

Так, в останній день березня, розповідає Сергій Гайдай, світло було відсутнє у Рубіжному, Сєвєродонецьку, а також частині Лисичанська. Також відомо, що знеструмленими 31 березня залишалися й менші населені пункти області.

Місцеві майстри, ризикуючи власними життями, зуміли полагодити одну з високовольтних ліній. Відомо, що відновити електроенергію їм вдалося і в старій частині Сєвєродонецька.

Тож тепер в області без світла залишається не 124 914 абонентів, а 103 649.

Сергій Гайдай додав, що все ще без світла залишаються 33 населені пункти області. З-поміж них 21 – повністю, а 12 – частково.

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