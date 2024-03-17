На окупованій частині Луганщини суцільна антисанітарія, пацюки бігають стадами, – Гайдай

Тимчасово окуповані території України стають все більш непридатними для проживання. Там панує антисанітарія і нелюдське ставлення до місцевого населення.

Про це 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що й окупанти там фактично нікому не потрібні, адже намагаються красти, аби вимінювати речі на їжу.

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Нелюдські умови на ТОТ

Для повного розуміння ситуації, за словами Гайдая, потрібно Луганську область ділити на умовні 3 частини.

На території, яка була окупована з 2014 року, панує радянщина середини 1980-х років.

На частині Луганської області, що окупували після 2022 року, проходили запеклі бойові дії. Там вщент розбита інфраструктура, адмінбудівлі та житлові квартали. Ситуація дуже важка, туди росіяни привозять непотріб, який називають гуманітарною допомогою. Там досі не відновлені будинки, навіть ті, що критично зруйновані, не розбирають, а це достатньо небезпечно.

Суцільна антисанітарія, місцеві жителі показують на світлинах пацюків, які бігають по місцевості стадами. Це стало величезною проблемою, адже ніхто не працює зі сміттєзвалищами, ніхто не облаштовує їх цивілізовано.

Однак окупанти знаходять і жалюгідні приводи для того, аби пишатися. Так в Сєвєродонецьку ворог демонстрував, як манну небесну, передані три авто ВАЗ 1965 року від Удмуртії.

Решта території – це сільська місцевість, де люди призвичаїлись до виживання.

В Старобільську є ринок, на якому мародери можуть міняти шуби, викрадені в квартирах, де зараз ніхто не проживає, на консерви чи м’ясо,

– розповів Гайдай.

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