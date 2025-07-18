Скільки відсотків території Луганщини окупувала Росія: в ОВА відповіли

Російське вторгнення в Україну триває. Росіяни продовжують окуповувати українські землі.

16 населених пунктів Сіверськодонецького та Сватівського районів Луганщини перебувають в зоні активних бойових дій, території інших населених пунктів області визначені тимчасово окупованими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Скільки відсотків території Луганщини під російською окупацією?

У відповідь на запит проєкту "Радіо Свобода" "Донбас Реалії" в ОВА заявили, що понад 95% території Луганської області станом на 1 липня 2025 року перебувають під тимчасовою окупацією Росії.

Там зазначили, що у населених пунктах Красноріченської селищної військової адміністрації Сватівського району, які є в зоні активних бойових дій, залишаються вісім людей.

Водночас з 24 лютого 2022 року з Луганщини перемістилися 202 557 людей, з них понад 41 тисяча – діти, майже 10 тисяч – люди з інвалідністю та понад 38 тисяч – пенсіонери.

На сьогодні в населених пунктах, що перебувають в зоні активних бойових дій майже всі житлові будинки пошкоджені, значна кількість з них зруйнована. Інформація щодо пошкоджених та зруйнованих будівель може бути уточнена після проведення безпекових та стабілізаційних заходів,

– кажуть в Луганській ОВА.

Попри це, Сили оборони продовжують обороняти українські території. Військові активно руйнують мости та переправи на Луганщині, щоб перешкоджати просуванню росіян.

Системне знищення переправ через річку Жеребець зриває логістику противника та унеможливлює підкріплення в напрямках Харківщини та Донеччини.