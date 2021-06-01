Луганські бойовики просять Білорусь видати їм Протасевича

1 червня 2021 , 13:45
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Джерело:

24 канал

Бойовики в окупованій Луганській області звернулись до Білорусі, вимагаючи видати їм затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича. Вони звинувачують його у тяжких злочинах на фронті.

Так, бойовики звинувачують Протасевича буцімто в обстрілі мирного населення та знищенні цивільної інфраструктури. Про це заявили у так званій "прокуратурі" окупантів.

До речі Протасевича перевели у СІЗО КДБ: установа для осіб, що "загрожують нацбезпеці"

Окупанти стверджують, що Протасевич був у батальйоні "Азов". Йому "приписують" участь в терористичних організаціях. Раніше маріонеткові прокурори відкрили провадження щодо білоруського блогера. 

Щоправда, в яких саме боях нібито брав участь Протасевич, найманці не кажуть.

Протасевич та війна на Донбасі: що відомо

  • Першим про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей заявив Олександр Лукашенко. Він навіть публічно назвав блогера "терористом". Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".
  • На заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав. Він працював журналістом.

Затримання Протасевича: коротко

  • Пасажирський літак, на якому перебував засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, 23 травня вимушено посадили у Мінську. Білоруські диспетчери повідомили начебто про замінування. Щоправда, вибухівки так і не знайшли.
  • Сапегу та Протасевича затримали, вони перебувають у СІЗО.
  • Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції. Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю.