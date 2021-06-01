Луганські бойовики просять Білорусь видати їм Протасевича

Бойовики в окупованій Луганській області звернулись до Білорусі, вимагаючи видати їм затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича. Вони звинувачують його у тяжких злочинах на фронті.

Так, бойовики звинувачують Протасевича буцімто в обстрілі мирного населення та знищенні цивільної інфраструктури. Про це заявили у так званій "прокуратурі" окупантів.

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Окупанти стверджують, що Протасевич був у батальйоні "Азов". Йому "приписують" участь в терористичних організаціях. Раніше маріонеткові прокурори відкрили провадження щодо білоруського блогера.

Щоправда, в яких саме боях нібито брав участь Протасевич, найманці не кажуть.

Протасевич та війна на Донбасі: що відомо

Першим про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей заявив Олександр Лукашенко. Він навіть публічно назвав блогера "терористом". Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".

На заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав. Він працював журналістом.

Затримання Протасевича: коротко